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7 марта, 22:35

В Свердловской области один человек погиб при обвале кровли в шахте

ЧП произошло во время горнопроходческих работ, в момент крепления выработки.

В Свердловской области в шахте произошёл обвал пород кровли. По предварительным данным, один человек погиб. Об этом пишет ТАСС.

"7 марта при проведении горных работ получил травмы, несовместимые с жизнью, работник подрядной организации 1977 года рождения", — сказали агентству в АО "Богословское рудоуправление".

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Как сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ЧП произошло во время горнопроходческих работ, в момент крепления выработки на горизонте минус 400 метров, обрушился пласт размером 1,5 на 2 метра. Уточняется, что данных о других пострадавших не поступало. Сейчас шахта работает в обычном режиме, а владелец объекта организовал специальную комиссию, которая установит обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф сообщал, что в Кемеровской области на шахте "Осинниковская" рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.

Обложка ©

Pixabay

Юлия Коновалова

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