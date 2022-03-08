В Свердловской области один человек погиб при обвале кровли в шахте

В Свердловской области в шахте произошёл обвал пород кровли. По предварительным данным, один человек погиб. Об этом пишет ТАСС.

"7 марта при проведении горных работ получил травмы, несовместимые с жизнью, работник подрядной организации 1977 года рождения", — сказали агентству в АО "Богословское рудоуправление".

Как сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ЧП произошло во время горнопроходческих работ, в момент крепления выработки на горизонте минус 400 метров, обрушился пласт размером 1,5 на 2 метра. Уточняется, что данных о других пострадавших не поступало. Сейчас шахта работает в обычном режиме, а владелец объекта организовал специальную комиссию, которая установит обстоятельства произошедшего.