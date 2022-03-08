Псаки заявила, что Байден ещё не принял решение о возможности запрета импорта нефти из РФ
Дискуссии по этому поводу продолжаются постоянно, в том числе с партнёрами в Европе и по всему миру, уточнили в Белом доме.
Президент США Джо Байден пока не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из РФ. Как заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, американский лидер обсуждал эту тему в том числе в ходе переговоров с европейскими лидерами 7 марта.
"Никакого решения на данный момент президентом не принято относительно запрета на импорт нефти из России. Дискуссии продолжаются постоянно, в том числе с партнёрами в Европе и по всему миру", — сказала Псаки на брифинге.
При этом представитель Белого дома не ответила на вопрос, подпишет ли Байден в случае принятия Конгрессом Штатов законопроект о запрете импорта чёрного золота из РФ, вновь подчеркнув, что решение пока не принято.
Ранее Лайф рассказывал, что в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А эксперт Гривач предсказал коллапс энергетических рынков из-за санкций. Он считает, что предлагаемый на Западе срочный переход на возобновляемые источники невозможен. Лайф также писал, что США обсуждают с Евросоюзом возможность отказа от закупки российской нефти. При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал невозможность отказаться от нефти и газа из РФ в одночасье.
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