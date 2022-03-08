Псаки заявила, что Байден ещё не принял решение о возможности запрета импорта нефти из РФ

Президент США Джо Байден пока не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из РФ. Как заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, американский лидер обсуждал эту тему в том числе в ходе переговоров с европейскими лидерами 7 марта.

"Никакого решения на данный момент президентом не принято относительно запрета на импорт нефти из России. Дискуссии продолжаются постоянно, в том числе с партнёрами в Европе и по всему миру", — сказала Псаки на брифинге.