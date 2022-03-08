Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной будут тяжёлыми
Участник российской делегации отметил, что ни на следующем этапе, ни через один шаг результаты достигнуты не будут.
Переговоры с Украиной будут продолжены, однако окончательный результат будет достигнут не сразу. До этого обеим сторонам предстоит тяжёлая поэтапная работа. Об этом журналистам сообщил член делегации РФ, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Не будем тешить себя иллюзиями, что на следующем шаге, через шаг, будет достигнут финишный результат. Это будет достаточно тяжёлая и последовательная работа", — пояснил парламентарий.
Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
ТАСС / Максим Гучек