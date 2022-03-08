Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной будут тяжёлыми

Участник российской делегации отметил, что ни на следующем этапе, ни через один шаг результаты достигнуты не будут.

Переговоры с Украиной будут продолжены, однако окончательный результат будет достигнут не сразу. До этого обеим сторонам предстоит тяжёлая поэтапная работа. Об этом журналистам сообщил член делегации РФ, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.