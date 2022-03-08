Россия объявляет режим тишины на Украине с 10 часов утра 8 марта и открывает гумкоридоры

Так, предполагается, что мирные граждане смогут покинуть Киев и прилегающие населённые пункты, а также выехать из Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя.

Россия объявляет режим тишины на Украине с 10 часов утра по московскому времени 8 марта и готова обеспечить гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из ряда городов Незалежной. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Так, российская сторона готова обеспечить гуманитарные коридоры: из Киева и прилегающих населённых пунктов через территорию Белоруссии в Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Россию; из Чернигова через территорию Белоруссии в Гомель также с последующей доставкой авиацией РФ.

Также речь идёт о коридорах из города Сумы по двум маршрутам в Полтаву и на территорию России в Белгород и из города Харькова на территорию РФ в Белгород — далее различным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск — по согласованию с украинской стороной. Кроме того, Россия готова обеспечить гуманитарные коридоры из Мариуполя по двум маршрутам в Ростов-на-Дону через Новоазовск и Таганрог либо в Запорожье.