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7 марта, 21:22

Россия объявляет режим тишины на Украине с 10 часов утра 8 марта и открывает гумкоридоры

Так, предполагается, что мирные граждане смогут покинуть Киев и прилегающие населённые пункты, а также выехать из Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя.

<p>Обложка © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Россия объявляет режим тишины на Украине с 10 часов утра по московскому времени 8 марта и готова обеспечить гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из ряда городов Незалежной. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Так, российская сторона готова обеспечить гуманитарные коридоры: из Киева и прилегающих населённых пунктов через территорию Белоруссии в Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Россию; из Чернигова через территорию Белоруссии в Гомель также с последующей доставкой авиацией РФ.

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Также речь идёт о коридорах из города Сумы по двум маршрутам в Полтаву и на территорию России в Белгород и из города Харькова на территорию РФ в Белгород — далее различным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск — по согласованию с украинской стороной. Кроме того, Россия готова обеспечить гуманитарные коридоры из Мариуполя по двум маршрутам в Ростов-на-Дону через Новоазовск и Таганрог либо в Запорожье.

Так, Москва предлагает Киеву до 03:00 мск 8 марта согласовать гуманитарные коридоры и время начала их функционирования. Российское заявление о создании гумкоридоров будет сразу доведено до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций. Для эвакуации мирного населения с 09:30 мск 8 марта будет установлена непрерывная связь между РФ и Украиной для обмена информацией.

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Как уже сообщал Лайф, 7 марта ВС РФ объявили "режим тишины" с 10:00 для выхода мирных жителей из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум. Решение Москвой принято после личной просьбы президента Франции Эмманюэля Макрона к президенту РФ Владимиру Путину. Информация об открытии гумкоридоров была доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций. Позднее Украина отказалась от предложенных Россией гумкоридоров. При этом в Минобороны РФ уточнили, что Киев не выполнил ни одно условие по открытию гуманитарных коридоров.

Иван Косицын

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