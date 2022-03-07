Советник офиса Зеленского Подоляк назвал главный итог переговоров с Москвой
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Он при этом отметил отсутствие каких-либо политических результатов встречи и подчеркнул необходимость дальнейших контактов в этом вопросе.
Россия и Украина не достигли согласия по политическим вопросам, в том числе по остановке боевых действий и перемирию, — консультации в этом направлении продолжатся. Но есть положительные итоги встречи по открытию гуманитарных коридоров. Об этом заявил член украинской переговорной делегации советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Третий раунд переговоров завершился. Мы получили позитивные результаты с точки зрения логистики гуманитарных коридоров. В них будут внесены изменения", — сказал он журналистам.
Подоляк выразил надежду, что соглашение сторон по эвакуации мирных граждан из украинских городов поможет эффективно организовывать безопасные пути, по которым люди смогут покидать зоны боевых действий.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров состоялся сегодня, 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.