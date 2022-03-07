Советник офиса Зеленского Подоляк назвал главный итог переговоров с Москвой

Он при этом отметил отсутствие каких-либо политических результатов встречи и подчеркнул необходимость дальнейших контактов в этом вопросе.

Россия и Украина не достигли согласия по политическим вопросам, в том числе по остановке боевых действий и перемирию, — консультации в этом направлении продолжатся. Но есть положительные итоги встречи по открытию гуманитарных коридоров. Об этом заявил член украинской переговорной делегации советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Третий раунд переговоров завершился. Мы получили позитивные результаты с точки зрения логистики гуманитарных коридоров. В них будут внесены изменения", — сказал он журналистам.