Советник офиса Зеленского Подоляк назвал главный итог переговоров с Москвой

Россия и Украина не достигли согласия по политическим вопросам, в том числе по остановке боевых действий и перемирию, — консультации в этом направлении продолжатся. Но есть положительные итоги встречи по открытию гуманитарных коридоров. Об этом заявил член украинской переговорной делегации советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.