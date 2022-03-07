Посольство РФ в Дублине обвинило полицию в бездействии во время тарана грузовиком

Посольство РФ в Ирландии потребовало от властей страны обеспечить безопасность дипломатов и членов их семей после инцидента с грузовиком, протаранившим ворота диппредставительства в Дублине. В заявлении пресс-службы дипмиссии указывается, что местные полицейские бездействовали, когда транспортное средство въехало в ворота задним ходом.

"Инцидент произошёл в присутствии сотрудников ирландской полиции, стоявших рядом и бездействовавших. Насколько нам известно, водитель грузовика задержан, ему предъявлены обвинения. Посольство решительно осуждает этот преступный акт, направленный против мирной дипломатической миссии", — подчеркнул пресс-секретарь Посольства РФ в Дублине Никита Исакин.

По его словам, российская дипмиссия рассматривает данный инцидент как явное и грубое нарушение статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Посольство РФ находится в контакте с МИД Ирландии, требуя от властей страны принять необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников посольства и членов их семей.