Посольство РФ в Дублине обвинило полицию в бездействии во время тарана грузовиком
Водитель въехал в ворота дипломатической миссии. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.
Посольство РФ в Ирландии потребовало от властей страны обеспечить безопасность дипломатов и членов их семей после инцидента с грузовиком, протаранившим ворота диппредставительства в Дублине. В заявлении пресс-службы дипмиссии указывается, что местные полицейские бездействовали, когда транспортное средство въехало в ворота задним ходом.
"Инцидент произошёл в присутствии сотрудников ирландской полиции, стоявших рядом и бездействовавших. Насколько нам известно, водитель грузовика задержан, ему предъявлены обвинения. Посольство решительно осуждает этот преступный акт, направленный против мирной дипломатической миссии", — подчеркнул пресс-секретарь Посольства РФ в Дублине Никита Исакин.
По его словам, российская дипмиссия рассматривает данный инцидент как явное и грубое нарушение статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Посольство РФ находится в контакте с МИД Ирландии, требуя от властей страны принять необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников посольства и членов их семей.
Также российские дипломаты уточнили, что эта ситуация "вызывает крайнюю тревогу". В российском посольстве считают, что "такие бессмысленные и варварские действия не поддержал бы ни один здравомыслящий человек".
Ранее сообщалось, что мужчина на грузовике протаранил ворота Посольства России в Дублине. В результате произошедшего никто не пострадал. По факту случившегося полиция намерена провести расследование, водитель задержан на месте происшествия. Лайф также писал о том, что в Париже совершено нападение на представительство Россотрудничества. А Посольству России в Великобритании поступило несколько сотен звонков с угрозами. Дипмиссия в Берне попросила Швейцарию обеспечить безопасность сотрудников из-за угроз.
ТАСС / PA Images / Brian Lawless