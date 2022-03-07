В Москве с 9 марта начнётся приём документов на национальную визу в Германию

Визовый центр Германии в Москве VisaMetric объявил о приёме документов с 9 марта на оформление национальной визы с целью воссоединения семьи. Об этом говорится в сообщении Посольства ФРГ в России на странице в "Фейсбуке".

"Визовый центр с 9 марта начнёт приём документов на оформление национальной визы [пребывание более 90 дней] с целью воссоединения семьи", — уточнили в дипмиссии.

Кроме того, с 7 марта будут приниматься документы на визы определённых категорий, в число которых входят студенты с условным допуском к обучению в высшем учебном заведении, в колледже довузовской подготовки (Studienkolleg) или на языковом курсе в рамках довузовской подготовки, студенты или выпускники вузов для прохождения стажировки в рамках программы международного обмена или во время обучения в университете после четвёртого семестра. Также это касается голубой карты ЕС (разрешение на проживание и работу в одном из 25 государств ЕС для высококвалифицированных граждан третьих стран) и членов семьи претендента на голубую карту, работы в качестве исследователя, приглашённого учёного и научного сотрудника.

Подача документов возможна только в визовом центре в Москве и только для граждан, фактически проживающих в административном округе Посольства Германии в Москве. А для национальной визы "необходимо личное присутствие каждого заявителя, так как в день подачи документов осуществляется процедура снятия отпечатков пальцев".