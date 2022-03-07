НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 18:53

В Москве с 9 марта начнётся приём документов на национальную визу в Германию

Также отмечается, что с 7 марта заявления принимаются только на визы определённых категорий, в числе которых, например, студенты с условным допуском к обучению в высшем учебном заведении.

Визовый центр Германии в Москве VisaMetric объявил о приёме документов с 9 марта на оформление национальной визы с целью воссоединения семьи. Об этом говорится в сообщении Посольства ФРГ в России на странице в "Фейсбуке".

"Визовый центр с 9 марта начнёт приём документов на оформление национальной визы [пребывание более 90 дней] с целью воссоединения семьи", — уточнили в дипмиссии.

Кроме того, с 7 марта будут приниматься документы на визы определённых категорий, в число которых входят студенты с условным допуском к обучению в высшем учебном заведении, в колледже довузовской подготовки (Studienkolleg) или на языковом курсе в рамках довузовской подготовки, студенты или выпускники вузов для прохождения стажировки в рамках программы международного обмена или во время обучения в университете после четвёртого семестра. Также это касается голубой карты ЕС (разрешение на проживание и работу в одном из 25 государств ЕС для высококвалифицированных граждан третьих стран) и членов семьи претендента на голубую карту, работы в качестве исследователя, приглашённого учёного и научного сотрудника.

Подача документов возможна только в визовом центре в Москве и только для граждан, фактически проживающих в административном округе Посольства Германии в Москве. А для национальной визы "необходимо личное присутствие каждого заявителя, так как в день подачи документов осуществляется процедура снятия отпечатков пальцев".

Чехия предложит ЕС остановить выдачу шенгенских виз россиянам

Чехия предложит ЕС остановить выдачу шенгенских виз россиянам

Ранее Лайф писал, что визовый центр Италии в РФ начал принимать документы для оформления туристических виз. Приём осуществляется по предварительной записи. Пресс-служба центра также указала, что необходимо ознакомиться с порядком въезда в страну, который будет актуален с 1 по 31 марта.

Обложка ©

Pixabay

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1