Один из главных инициаторов переговоров с Москвой нардеп Шевченко мог быть похищен СБУ

Один из участников украинской делегации и инициатор переговоров между Киевом и Москвой был похищен. Об этом в разговоре с Mash рассказал белорусский политик Юрий Воскресенский.

"На прошлой неделе при попытке пересечения украинско-польской границы спецназом СБУ похищен и вывезен обратно в Киев. Где он точно находится, местонахождение его сейчас — неизвестно", — уточнил он, добавив, что это произошло перед вторым раундом переговоров.

Воскресенский не назвал имя похищенного. Но позже в беседе с РИА "Новости" сообщил, что речь шла о депутате Евгении Шевченко, который является одним из инициаторов начала переговоров Украины и России. По его словам, после захвата на украинско-польской границе 4 марта от него не было никакой информации. Он был членом фракции "Слуга народа", однако в период протестных акций в Белоруссии поддержал Александра Лукашенко. За это его исключили из партии, а позже СБУ завела на Шевченко уголовное дело о госизмене.