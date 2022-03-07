Один из главных инициаторов переговоров с Москвой нардеп Шевченко мог быть похищен СБУ
Фото © Евгений Шевченко
Предположительно, после захвата на украинско-польской границе 4 марта от него не было никакой информации.
Один из участников украинской делегации и инициатор переговоров между Киевом и Москвой был похищен. Об этом в разговоре с Mash рассказал белорусский политик Юрий Воскресенский.
Белорусский политик рассказал, что один из инициаторов переговоров между Украиной и Россией мог быть похищен. Видео © Mash
"На прошлой неделе при попытке пересечения украинско-польской границы спецназом СБУ похищен и вывезен обратно в Киев. Где он точно находится, местонахождение его сейчас — неизвестно", — уточнил он, добавив, что это произошло перед вторым раундом переговоров.
Воскресенский не назвал имя похищенного. Но позже в беседе с РИА "Новости" сообщил, что речь шла о депутате Евгении Шевченко, который является одним из инициаторов начала переговоров Украины и России. По его словам, после захвата на украинско-польской границе 4 марта от него не было никакой информации. Он был членом фракции "Слуга народа", однако в период протестных акций в Белоруссии поддержал Александра Лукашенко. За это его исключили из партии, а позже СБУ завела на Шевченко уголовное дело о госизмене.
Ранее сообщалось, что один из участников украинской делегации на переговорах с Москвой Денис Киреев был убит в Киеве. Служба безопасности Украины заподозрила члена украинской делегации в госизмене, в результате сотрудники СБУ ликвидировали Киреева при задержании. По мнению вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, убийство переговорщика доказывает необходимость денацификации Украины. В офисе президента Владимира Зеленского отвергают подобные обвинения в ликвидации Киреева.