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Регион
Опубликовано 7 марта 2022, 18:28
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Один из главных инициаторов переговоров с Москвой нардеп Шевченко мог быть похищен СБУ

Фото © Евгений Шевченко

Фото © Евгений Шевченко

Предположительно, после захвата на украинско-польской границе 4 марта от него не было никакой информации.

Один из участников украинской делегации и инициатор переговоров между Киевом и Москвой был похищен. Об этом в разговоре с Mash рассказал белорусский политик Юрий Воскресенский.

Белорусский политик рассказал, что один из инициаторов переговоров между Украиной и Россией мог быть похищен. Видео © Mash

"На прошлой неделе при попытке пересечения украинско-польской границы спецназом СБУ похищен и вывезен обратно в Киев. Где он точно находится, местонахождение его сейчас — неизвестно", уточнил он, добавив, что это произошло перед вторым раундом переговоров.

Воскресенский не назвал имя похищенного. Но позже в беседе с РИА "Новости" сообщил, что речь шла о депутате Евгении Шевченко, который является одним из инициаторов начала переговоров Украины и России. По его словам, после захвата на украинско-польской границе 4 марта от него не было никакой информации. Он был членом фракции "Слуга народа", однако в период протестных акций в Белоруссии поддержал Александра Лукашенко. За это его исключили из партии, а позже СБУ завела на Шевченко уголовное дело о госизмене.

Ранее сообщалось, что один из участников украинской делегации на переговорах с Москвой Денис Киреев был убит в Киеве. Служба безопасности Украины заподозрила члена украинской делегации в госизмене, в результате сотрудники СБУ ликвидировали Киреева при задержании. По мнению вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, убийство переговорщика доказывает необходимость денацификации Украины. В офисе президента Владимира Зеленского отвергают подобные обвинения в ликвидации Киреева.

Опубликовано первое фото с третьего раунда переговоров России и Украины
Опубликовано первое фото с третьего раунда переговоров России и Украины
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Татьяна Миссуми
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