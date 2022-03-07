ООН отреагировала на инцидент с выбитыми воротами Посольства России в Дублине

ООН призвала к соблюдению Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая в том числе говорит об обеспечении безопасности диппредставительств. Об этом заявил представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик после того, как неизвестный протаранил ворота Посольства Росиии в Дублине.