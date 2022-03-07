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7 марта, 18:27

ООН отреагировала на инцидент с выбитыми воротами Посольства России в Дублине

Ранее сообщалось, что водитель грузовика въехал на скорости в ворота диппредставительства. Он уже задержан.

ООН призвала к соблюдению Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая в том числе говорит об обеспечении безопасности диппредставительств. Об этом заявил представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик после того, как неизвестный протаранил ворота Посольства Росиии в Дублине.

"Необходимо соблюдать Венскую конвенцию. Насколько нам известно, все страны по всему миру делают всё, что возможно, в этом отношении", подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что грузовик протаранил ворота Посольства РФ в городе Дублине в Ирландии, водитель задержан на месте происшествия. В Париже совершено нападение на представительство Россотрудничества. А Посольству России в Великобритании поступило несколько сотен звонков с угрозами. Дипмиссия в Берне попросила Швейцарию обеспечить безопасность для сотрудников из-за угроз.

Посольство РФ в Варшаве обстреляли из рогатки и выбили стёкла

Посольство РФ в Варшаве обстреляли из рогатки и выбили стёкла

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Getty Images / Horst Galuschka / Picture alliance

Татьяна Миссуми

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