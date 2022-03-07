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Регион
Опубликовано 7 марта 2022, 18:25
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Лидеры США, ФРГ, Франции и Британии обсудили Украину по защищённой видеосвязи

Джо Байден и Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / PA / Phil Noble

Джо Байден и Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / PA / Phil Noble

Переговоры политиков начались в понедельник в 10:46 по времени Восточного побережья США (18:46 мск) в формате видеоконференции. Беседа длилась более часа.

Президент США Джо Байден, французский лидер Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завершили четырёхсторонние консультации по ситуации на Украине. Как сообщил журналистам представитель Белого дома, видеоконференция продолжалась один час 19 минут.

По его информации, телеконференция по защищённой видеосвязи началась в 10:46 по времени Восточного побережья США (18:46 мск) и завершилась в 12:05 (20:05 мск). Итоги консультаций американская сторона пока не сообщила. До этого Белый дом заявлял, что стороны обсудят "последнее развитие событий применительно к России и Украине".

При этом в немецком кабмине рассказали, что лидеры ФРГ, США, Франции и Британии назвали приоритетом защиту гражданского населения на Украине и высказались за дипломатию.

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Ранее сообщалось, что политолог и американист Малек Дудаков допустил отставку Байдена из-за провала на Украине. Это возможно, если демократы утратят большинство в Конгрессе. По мнению эксперта, они, с одной стороны, критикуют РФ и поддерживают Незалежную словесно, а с другой — пытаются уколоть президента США.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а ряд стран объявил о введении санкций, в том числе Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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Иван Косицын
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