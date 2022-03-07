Лидеры США, ФРГ, Франции и Британии обсудили Украину по защищённой видеосвязи

Переговоры политиков начались в понедельник в 10:46 по времени Восточного побережья США (18:46 мск) в формате видеоконференции. Беседа длилась более часа.

Президент США Джо Байден, французский лидер Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завершили четырёхсторонние консультации по ситуации на Украине. Как сообщил журналистам представитель Белого дома, видеоконференция продолжалась один час 19 минут.

По его информации, телеконференция по защищённой видеосвязи началась в 10:46 по времени Восточного побережья США (18:46 мск) и завершилась в 12:05 (20:05 мск). Итоги консультаций американская сторона пока не сообщила. До этого Белый дом заявлял, что стороны обсудят "последнее развитие событий применительно к России и Украине".

При этом в немецком кабмине рассказали, что лидеры ФРГ, США, Франции и Британии назвали приоритетом защиту гражданского населения на Украине и высказались за дипломатию.