Мединский — о переговорах с украинцами: Наши ожидания не оправдались
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины. Фото © МИД Белоруссии
Он отметил, что представители РФ надеялись подписать с ними хотя бы протокол, но сделать это не удалось.
Ожидания РФ от третьего раунда переговоров с Украиной, которые состоялись в Беловежской Пуще, не оправдались, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Мы долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров. Украинские силы на местах не выполняют приказы своего командования. Мы поставили вопрос ребром. Надеемся, что с завтрашнего дня коридоры заработают. Российская делегация привезла на переговоры проекты документов, подписаны они не были. К сожалению, наши ожидания от переговоров не оправдались, но процесс будет продолжен", — сказал он после встречи с представителями Киева.
Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров состоялся сегодня, 7 марта. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.