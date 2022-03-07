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Опубликовано 7 марта 2022, 18:14
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Мединский — о переговорах с украинцами: Наши ожидания не оправдались

Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины. Фото © МИД Белоруссии

Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины. Фото © МИД Белоруссии

Он отметил, что представители РФ надеялись подписать с ними хотя бы протокол, но сделать это не удалось.

Ожидания РФ от третьего раунда переговоров с Украиной, которые состоялись в Беловежской Пуще, не оправдались, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Мы долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров. Украинские силы на местах не выполняют приказы своего командования. Мы поставили вопрос ребром. Надеемся, что с завтрашнего дня коридоры заработают. Российская делегация привезла на переговоры проекты документов, подписаны они не были. К сожалению, наши ожидания от переговоров не оправдались, но процесс будет продолжен", — сказал он после встречи с представителями Киева.

Переговоры России и Украины завершились
Переговоры России и Украины завершились

Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров состоялся сегодня, 7 марта. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Андрей Бражников
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