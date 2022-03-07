Мединский — о переговорах с украинцами: Наши ожидания не оправдались

Он отметил, что представители РФ надеялись подписать с ними хотя бы протокол, но сделать это не удалось.

Ожидания РФ от третьего раунда переговоров с Украиной, которые состоялись в Беловежской Пуще, не оправдались, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Мы долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров. Украинские силы на местах не выполняют приказы своего командования. Мы поставили вопрос ребром. Надеемся, что с завтрашнего дня коридоры заработают. Российская делегация привезла на переговоры проекты документов, подписаны они не были. К сожалению, наши ожидания от переговоров не оправдались, но процесс будет продолжен", — сказал он после встречи с представителями Киева.