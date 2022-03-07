"Рубин" в добавленное время вырвал победу в матче РПЛ против "Ахмата"
Судьба встречи решилась в самом её конце, а к решающему голу привела ошибка вратаря грозненцев.
Казанский "Рубин" обыграл "Ахмат" в гостевом матче 20-го тура РПЛ со счётом 2:1.
Счёт в начале матча открыл Даниил Уткин, который в очередной раз блестяще исполнил штрафной. Однако казанцы свой ответ озвучили во втором тайме. Сначала Виталий Лисакович сравнял счёт, а уже в добавленное время Андреас Дрейер поставил точку в матче. Отметим, что при втором голе ошибку допустил вратарь "Ахмата" Шелия, у которого перед ударом соперника поехали ноги.
Благодаря этой победе "Рубин" смог подняться на десятое место в турнирной таблице, тогда как "Ахмат" занимает седьмую строчку.
ФК "Ахмат"