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7 марта, 17:53

"Рубин" в добавленное время вырвал победу в матче РПЛ против "Ахмата"

Судьба встречи решилась в самом её конце, а к решающему голу привела ошибка вратаря грозненцев.

Казанский "Рубин" обыграл "Ахмат" в гостевом матче 20-го тура РПЛ со счётом 2:1.

Счёт в начале матча открыл Даниил Уткин, который в очередной раз блестяще исполнил штрафной. Однако казанцы свой ответ озвучили во втором тайме. Сначала Виталий Лисакович сравнял счёт, а уже в добавленное время Андреас Дрейер поставил точку в матче. Отметим, что при втором голе ошибку допустил вратарь "Ахмата" Шелия, у которого перед ударом соперника поехали ноги.

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Благодаря этой победе "Рубин" смог подняться на десятое место в турнирной таблице, тогда как "Ахмат" занимает седьмую строчку.

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ФК "Ахмат"

Шамиль Гаджиев

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