Мединский заявил о провальных попытках подписать документы на переговорах с Киевом

По его словам, украинская сторона все предложенные бумаги забрала на изучение домой, самостоятельно принять решение на месте они не смогли.

Российская сторона надеялась подписать на встрече с украинской делегацией в Белоруссии хотя бы протокол, однако этого сделать не получилось, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский после окончания третьего раунда переговоров.

"Мы приехали с большим набором письменных документов, мы уже взяли конкретные договоры, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, о которых вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой, подписать что-то не смогла на месте, и сказали, что мы вернёмся к этому вопросу. Наверное, на следующей встрече", — выразил надежду переговорщик.