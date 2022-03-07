Мединский заявил о провальных попытках подписать документы на переговорах с Киевом
По его словам, украинская сторона все предложенные бумаги забрала на изучение домой, самостоятельно принять решение на месте они не смогли.
Российская сторона надеялась подписать на встрече с украинской делегацией в Белоруссии хотя бы протокол, однако этого сделать не получилось, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский после окончания третьего раунда переговоров.
"Мы приехали с большим набором письменных документов, мы уже взяли конкретные договоры, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, о которых вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой, подписать что-то не смогла на месте, и сказали, что мы вернёмся к этому вопросу. Наверное, на следующей встрече", — выразил надежду переговорщик.
Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров состоялся сегодня, 7 марта. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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