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7 марта, 18:36

ЕС начал рассмотрение заявок на вступление Украины, Грузии и Молдавии

Еврокомиссия должна будет дать официальное заключение, после которого 27 членов сообщества решат дальнейшую судьбу стран.

Евросоюз начал рассматривать заявки Украины, Грузии и Молдавии на присоединение к сообществу. Об этом пишет агентство France-Presse со ссылкой на французское председательство в ЕС.

Как уточняется, Еврокомиссия должна будет дать официальное заключение, после которого 27 членов сообщества решат, будет ли трём государствам предоставлен статус стран-кандидатов. В случае положительного решения стороны ожидают долгие и сложные переговоры, пишет агентство.

ФРГ и Нидерланды против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

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Как сообщал Лайф, ранее Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. 28 февраля он подписал заявку Украины на вступление в ЕС. Документ был адресован Эмманюэлю Макрону, Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и Роберте Метсоле. Заявку также подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он назвал это этапом, который "открывает новую страницу истории и продолжает усилия предков". Следом за ней обращение в ЕС подаст и Молдавия, сообщила президент республики Майя Санду.

Обложка ©

Pixabay

Николь Вербер

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