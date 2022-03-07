ЕС начал рассмотрение заявок на вступление Украины, Грузии и Молдавии
Еврокомиссия должна будет дать официальное заключение, после которого 27 членов сообщества решат дальнейшую судьбу стран.
Евросоюз начал рассматривать заявки Украины, Грузии и Молдавии на присоединение к сообществу. Об этом пишет агентство France-Presse со ссылкой на французское председательство в ЕС.
Как уточняется, Еврокомиссия должна будет дать официальное заключение, после которого 27 членов сообщества решат, будет ли трём государствам предоставлен статус стран-кандидатов. В случае положительного решения стороны ожидают долгие и сложные переговоры, пишет агентство.
Как сообщал Лайф, ранее Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. 28 февраля он подписал заявку Украины на вступление в ЕС. Документ был адресован Эмманюэлю Макрону, Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и Роберте Метсоле. Заявку также подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он назвал это этапом, который "открывает новую страницу истории и продолжает усилия предков". Следом за ней обращение в ЕС подаст и Молдавия, сообщила президент республики Майя Санду.
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