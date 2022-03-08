Путин пообещал, что срочники не будут участвовать в "Операции Z"
Президент также отметил, что не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса.
Президент России Владимир Путин пообещал, что срочники не будут привлекаться к участию в "Операции Z". Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин в обращении к женщинам с праздничным поздравлением к 8 Марта пообещал, что в российской спецоперации по защите Донбасса не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу.
"Хочу обратиться и к матерям, жёнам, сёстрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою, защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу", — сказал Путин.
Президент добавил, что дополнительный призыв резервистов из запаса также проводиться не будет. Все поставленные задачи будут решать исключительно профессиональные военные, подчеркнул глава государства.
Напомним, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Андрей Горшков