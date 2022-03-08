Путин пообещал, что срочники не будут участвовать в "Операции Z"

"Хочу обратиться и к матерям, жёнам, сёстрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою, защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу", — сказал Путин.