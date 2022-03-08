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Регион
Опубликовано 7 марта 2022, 21:04

Путин пообещал, что срочники не будут участвовать в "Операции Z"

Президент также отметил, что не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса.

Президент России Владимир Путин пообещал, что срочники не будут привлекаться к участию в "Операции Z". Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин в обращении к женщинам с праздничным поздравлением к 8 Марта пообещал, что в российской спецоперации по защите Донбасса не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу.

"Хочу обратиться и к матерям, жёнам, сёстрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою, защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу", — сказал Путин.

Президент добавил, что дополнительный призыв резервистов из запаса также проводиться не будет. Все поставленные задачи будут решать исключительно профессиональные военные, подчеркнул глава государства.

Минобороны РФ: Ни срочники, ни курсанты не участвуют в специальной операции на Украине
Минобороны РФ: Ни срочники, ни курсанты не участвуют в специальной операции на Украине

Напомним, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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ТАСС / Андрей Горшков

Юлия Коновалова
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