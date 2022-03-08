Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Глава государства пожелал представителям прекрасного пола, чтобы близкие люди окружали их вниманием и душевным теплом.
Путин поздравил россиянок с Международным женским днём. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём, праздником, который пронизан самыми светлыми чувствами.
"8 Марта — один из любимых наших праздников, он пронизан самыми светлыми чувствами. От всей души поздравляю вас с Международным женским днём. Хочу пожелать, чтобы ваши близкие люди окружали вас вниманием и душевным теплом. Чтобы к вам возвращались доброта и участие, которое вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям", — отметил глава государства.
Как добавил Путин, сегодня мы живём в сложное время. Глава государства отметил глобальные экономические вызовы, военные конфликты и необходимость защищать свою страну и людей, а также напомнил про пандемию коронавируса.
"Но даже в период тяжелейших испытаний времён Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам. И эта любовь служила опорой и вдохновляла. И сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарности жёнам, мамам, бабушкам, сёстрам, дочерям, подругам — за вашу верность, надёжность и поддержку в любых испытаниях", — подчеркнул российский лидер.
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