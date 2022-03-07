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7 марта, 20:21

Новак: у России есть право зеркально запретить прокачку газа через "Северный поток – 1"

При этом вице-премьер подчеркнул, что подобный шаг был бы невыгоден никому, поэтому решение пока не принималось.

Россия имеет полное право на "зеркальное" решение по прокачке газа и наложить эмбарго на экспорт топлива по газопроводу "Северный поток – 1". Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

"Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении "Северного потока – 2" у нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток – 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%", — сказал он.

При этом Новак подчеркнул, что пока такое решение не принималось, поскольку выгоды от этого не получит никто. Однако вице-премьер отметил, что высказывания западных политиков и, в частности, обвинения в адрес России подталкивают к подобным мерам.

Новак заявил, что Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе

Новак заявил, что Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что последствия для мирового рынка после отказа от российской нефти могут быть катастрофическими, а цена за сырьё может взлететь до $300 за баррель. Так он отреагировал на призывы США отказаться от импорта нефти из России.

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ТАСС / Андрей Любимов

Максим Плетнёв

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