Новак: у России есть право зеркально запретить прокачку газа через "Северный поток – 1"

Россия имеет полное право на "зеркальное" решение по прокачке газа и наложить эмбарго на экспорт топлива по газопроводу "Северный поток – 1". Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

"Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении "Северного потока – 2" у нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток – 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%", — сказал он.