Новак: У РФ есть данные о подготовке провокации против ГТС Украины
Вице-премьер предупредил, что это очень опасно, и подчеркнул, что Россия делает всё, чтобы не допустить ЧП.
Россия располагает информацией о подготовке провокации против газотранспортной системы Украины. Об этом заявил журналистам 7 марта заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.
"По имеющимся у нас сведениям, готовится провокация относительно ГТС Украины, а конкретно против газоперекачивающих станций", — пояснил Новак.
Вице-премьер предупредил, что подобные действия очень опасны и Россия в этом никак не заинтересована. Сейчас российская сторона делает всё, что в её силах, чтобы не допустить какого-либо ЧП.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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