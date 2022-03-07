Вице-премьер предупредил, что это очень опасно, и подчеркнул, что Россия делает всё, чтобы не допустить ЧП.

Россия располагает информацией о подготовке провокации против газотранспортной системы Украины. Об этом заявил журналистам 7 марта заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

"По имеющимся у нас сведениям, готовится провокация относительно ГТС Украины, а конкретно против газоперекачивающих станций", — пояснил Новак.

Вице-премьер предупредил, что подобные действия очень опасны и Россия в этом никак не заинтересована. Сейчас российская сторона делает всё, что в её силах, чтобы не допустить какого-либо ЧП.