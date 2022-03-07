Макрон заявил, что к России и её народу нужно относиться с уважением

К России и её народу необходимо относиться с уважением. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, добавив, что диалог с россиянами нужно налаживать через представителей культуры, научного и технического сообщества.

"Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу. <...> Мы должны продолжать разговаривать с российским и белорусским народами. Нужно делать это при содействии представителей мира культуры, научного и технического сообщества, неправительственных организаций", — сказал он на встрече с избирателями.

Макрон подчеркнул, что без участия России прочный мир построить не удастся, поскольку такие правила диктует история и география.