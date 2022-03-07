Макрон заявил, что к России и её народу нужно относиться с уважением
Президент подчеркнул, что без участия РФ прочный мир построить не удастся, поскольку такие правила диктует история и география.
К России и её народу необходимо относиться с уважением. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, добавив, что диалог с россиянами нужно налаживать через представителей культуры, научного и технического сообщества.
"Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу. <...> Мы должны продолжать разговаривать с российским и белорусским народами. Нужно делать это при содействии представителей мира культуры, научного и технического сообщества, неправительственных организаций", — сказал он на встрече с избирателями.
Макрон подчеркнул, что без участия России прочный мир построить не удастся, поскольку такие правила диктует история и география.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что НАТО не настроено враждебно по отношению к русскому народу и не ставит под сомнение существование России как мировой державы.
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ТАСС / EPA / THIBAULT CAMUS / POOL