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7 марта, 19:37

Макрон заявил, что к России и её народу нужно относиться с уважением

Президент подчеркнул, что без участия РФ прочный мир построить не удастся, поскольку такие правила диктует история и география.

К России и её народу необходимо относиться с уважением. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, добавив, что диалог с россиянами нужно налаживать через представителей культуры, научного и технического сообщества.

"Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу. <...> Мы должны продолжать разговаривать с российским и белорусским народами. Нужно делать это при содействии представителей мира культуры, научного и технического сообщества, неправительственных организаций", — сказал он на встрече с избирателями.

Макрон подчеркнул, что без участия России прочный мир построить не удастся, поскольку такие правила диктует история и география.

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ТАСС / EPA / THIBAULT CAMUS / POOL

Максим Плетнёв

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