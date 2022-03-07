"Мы хотим домой!": Африканские студенты записали видео с просьбой спасти их с Украины и исчезли

В ролике они рассказали, как хотят попасть обратно на родину, однако никто им в этом не помогает и не открывает гуманитарный коридор.

Застрявшие на Украине африканские студенты пару дней назад выложили видео, в котором призвали отправить их обратно на родину. С тех пор они не выходят на связь, пишет телеграм-канал SHOT .

На видео студенты в городе Сумы толпой скандируют фразу "Дайте нам уйти домой!", после чего одна из активисток толкает речь. По её словам, там собрались люди со всей Африки и это явна не их война. Девушка рассказала, что все они хотят попасть обратно домой, но никто им в этом не помогает, никто не открывает гуманитарный коридор. При этом некоторым из них удаётся найти деньги на билет и самим организовать свой выезд, однако "их потом возвращают".