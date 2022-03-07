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7 марта, 19:09

"Мы хотим домой!": Африканские студенты записали видео с просьбой спасти их с Украины и исчезли

В ролике они рассказали, как хотят попасть обратно на родину, однако никто им в этом не помогает и не открывает гуманитарный коридор.

Африканские студенты призывают отправить их обратно на родину. Видео © Telegram / SHOT

Застрявшие на Украине африканские студенты пару дней назад выложили видео, в котором призвали отправить их обратно на родину. С тех пор они не выходят на связь, пишет телеграм-канал SHOT.

На видео студенты в городе Сумы толпой скандируют фразу "Дайте нам уйти домой!", после чего одна из активисток толкает речь. По её словам, там собрались люди со всей Африки и это явна не их война. Девушка рассказала, что все они хотят попасть обратно домой, но никто им в этом не помогает, никто не открывает гуманитарный коридор. При этом некоторым из них удаётся найти деньги на билет и самим организовать свой выезд, однако "их потом возвращают".

Минобороны РФ: Неонацисты обстреляли общежитие с индийскими студентами в Сумах

Минобороны РФ: Неонацисты обстреляли общежитие с индийскими студентами в Сумах

Ранее Путин заявил, что на Украине держат в заложниках свыше шести тысяч иностранцев. По его словам, данная информация была донесена до руководства Украины, западных лидеров и генсека ООН.

Напомним, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер

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