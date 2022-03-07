Керри высказался о решении ряда нефтяных и газовых компаний Запада уйти из России

По оценке американского политика, данный шаг должен оказать большое воздействие на рынок, он является важным "сдвигом" в условиях растущих геополитических рисков.

США уверены в правильности решений некоторых нефтяных и газовых компаний, которые заявили о желании покинуть Россию из-за спецоперации Москвы на Украине. Об этом сказал спецпредставитель президента США по климату Джон Керри, отметив большой эффект, который произведёт это на мировой рынок.

"Я считаю, что решение ряда крупнейших нефтяных и газовых компаний уйти из России является важным и окажет большое воздействие (на рынок). Многие другие компании также покидают российский рынок", — уточнил он.