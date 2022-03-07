Керри высказался о решении ряда нефтяных и газовых компаний Запада уйти из России
По оценке американского политика, данный шаг должен оказать большое воздействие на рынок, он является важным "сдвигом" в условиях растущих геополитических рисков.
США уверены в правильности решений некоторых нефтяных и газовых компаний, которые заявили о желании покинуть Россию из-за спецоперации Москвы на Украине. Об этом сказал спецпредставитель президента США по климату Джон Керри, отметив большой эффект, который произведёт это на мировой рынок.
"Я считаю, что решение ряда крупнейших нефтяных и газовых компаний уйти из России является важным и окажет большое воздействие (на рынок). Многие другие компании также покидают российский рынок", — уточнил он.
По его словам, такой уход западных предприятий из России — это важный "сдвиг" в условиях растущих геополитических рисков.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а ряд стран объявил о введении санкций, в том числе Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ