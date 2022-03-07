Слуцкий назвал место проведения четвёртого раунда переговоров РФ и Украины

По словам члена российской делегации, это произойдёт в ближайшее время, однако конкретной даты он не назвал.

Четвёртый раунд переговоров между РФ и Украиной состоится на территории Белоруссии в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил член российской делегации, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Было бы наивно предполагать, что сегодня будет что-либо подписано, это объёмные материалы. Безусловно, в самое ближайшее время работа по этим документам будет продолжена. Итак, следующий, четвертый раунд состоится на территории Беларуси в самое ближайшее время", — сказал он после окончания третьего раунда переговоров.