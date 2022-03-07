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7 марта, 19:07

Слуцкий назвал место проведения четвёртого раунда переговоров РФ и Украины

По словам члена российской делегации, это произойдёт в ближайшее время, однако конкретной даты он не назвал.

Четвёртый раунд переговоров между РФ и Украиной состоится на территории Белоруссии в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил член российской делегации, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Было бы наивно предполагать, что сегодня будет что-либо подписано, это объёмные материалы. Безусловно, в самое ближайшее время работа по этим документам будет продолжена. Итак, следующий, четвертый раунд состоится на территории Беларуси в самое ближайшее время", — сказал он после окончания третьего раунда переговоров.

Также Слуцкий уточнил, что не может назвать точной даты, но при этом добавил, что она будет определена в самое ближайшее время.

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Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров состоялся сегодня, 7 марта. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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ТАСС / Максим Гучек / БелТА

Иван Косицын

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