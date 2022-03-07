Мэр украинского города приравнял повышение цен на жильё для беженцев к мародёрству

Мэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцинков призвал владельцев недвижимости не повышать цены на жильё, несмотря на то что сегодня на него наблюдается огромный спрос. По словам градоначальника, подобные действия будут приравниваться к мародёрству.

"Не поднимайте цены. В такое время наживаться на людях не имеем права. В противном случае это будет приравниваться к мародёрству. И наказание будет суровым", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".