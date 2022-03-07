Мэр украинского города приравнял повышение цен на жильё для беженцев к мародёрству
Градоначальник подчеркнул, что в такое время нет права наживаться на людях, и пообещал, что подобные действия будут наказываться.
Мэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцинков призвал владельцев недвижимости не повышать цены на жильё, несмотря на то что сегодня на него наблюдается огромный спрос. По словам градоначальника, подобные действия будут приравниваться к мародёрству.
"Не поднимайте цены. В такое время наживаться на людях не имеем права. В противном случае это будет приравниваться к мародёрству. И наказание будет суровым", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".
Большая часть украинских беженцев стремится уехать в Европу. Так, ранее сообщалось, что число украинцев, приехавших в одну только Польшу после начала российской спецоперации, перевалило за миллион человек. При этом, как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Евросоюз ожидает ещё около пяти миллионов беженцев с Украины.
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