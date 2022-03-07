Новак: При отказе от российской нефти цена за баррель может превысить $300
Вице-премьер подчеркнул, что Россию беспокоят заявления Запада, но она найдёт, куда перенаправить экспорт.
Последствия для мирового рынка после отказа от российской нефти могут быть катастрофическими, а цена за сырьё может взлететь до $300 за баррель. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым — более $300 за баррель, если не больше", — сказал он.
Новак отметил, что для замещения российской нефти на европейском рынке потребуется не один год. Но главными пострадавшими при таком сценарии окажутся именно европейские потребители, подчеркнул он, потому что в первую очередь взлетят цены на заправках, за электричество и отопление. Россия на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, и власти действительно обеспокоены заявлениями об отказе от российской нефти. Однако Москва имеет возможность перенаправить экспорт, подчеркнул Новак.
"Если вы хотите отказаться от поставок энергоресурсов из России, пожалуйста, мы готовы к этому. Мы понимаем, куда нам перенаправить эти объёмы. Только возникает вопрос, кому это выгодно? И зачем это нужно?" — заключил он.
Ранее Лайф рассказывал, что в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А эксперт Гривач предсказал коллапс энергетических рынков из-за санкций. Он считает, что предлагаемый на Западе срочный переход на возобновляемые источники невозможен. Например, 4 марта стоимость газа в Европе превысила 2390 долларов за тысячу кубометров, обновив исторический максимум. Лайф также писал, что США обсуждают с Евросоюзом возможность отказа от закупки российской нефти.
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