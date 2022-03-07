Новак: При отказе от российской нефти цена за баррель может превысить $300

Последствия для мирового рынка после отказа от российской нефти могут быть катастрофическими, а цена за сырьё может взлететь до $300 за баррель. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым — более $300 за баррель, если не больше", — сказал он.

Новак отметил, что для замещения российской нефти на европейском рынке потребуется не один год. Но главными пострадавшими при таком сценарии окажутся именно европейские потребители, подчеркнул он, потому что в первую очередь взлетят цены на заправках, за электричество и отопление. Россия на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, и власти действительно обеспокоены заявлениями об отказе от российской нефти. Однако Москва имеет возможность перенаправить экспорт, подчеркнул Новак.