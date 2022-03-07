Захарова указала, что убийство Киреева не получило широкого освещения в западных СМИ

В частности, гибель члена делегации Киева на переговорах с РФ осталась почти незамеченной в США — единственным относительно крупным изданием, осветившим это ЧП, стала газета The Epoch Times.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что убийство в Киеве члена делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева не получило широкого освещения в западной прессе. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

"Убийство 5 марта 2022 года в Киеве Дениса Киреева — члена украинской делегации на переговорах с Россией — не получило широкого освещения в западных СМИ. Максимум — упоминания в "молниях", а также жёлтой и региональной прессе. А там, где освещалось, никаких политических выводов о ненормальности происходящего в киевском руководстве не увидели", — отметила дипломат.