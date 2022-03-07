Захарова указала, что убийство Киреева не получило широкого освещения в западных СМИ
В частности, гибель члена делегации Киева на переговорах с РФ осталась почти незамеченной в США — единственным относительно крупным изданием, осветившим это ЧП, стала газета The Epoch Times.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что убийство в Киеве члена делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева не получило широкого освещения в западной прессе. Об этом она написала в своём телеграм-канале.
"Убийство 5 марта 2022 года в Киеве Дениса Киреева — члена украинской делегации на переговорах с Россией — не получило широкого освещения в западных СМИ. Максимум — упоминания в "молниях", а также жёлтой и региональной прессе. А там, где освещалось, никаких политических выводов о ненормальности происходящего в киевском руководстве не увидели", — отметила дипломат.
Так, Захарова разобрала, как в новостных материалах западных СМИ была представлена данная тема. В частности, в Германии убийство Киреева преимущественно освещалось в жёлтой и региональной прессе. В США, как утверждает представитель МИД, убийство осталось практически незамеченным, единственным относительно крупным изданием, осветившим это происшествие, стала консервативная газета The Epoch Times. Итальянские СМИ уделили этому делу много внимания, но подавали однобоко — в антироссийском ключе. А главные французские СМИ, наряду с Канадой, Нидерландами и Исландией, проигнорировали новость.
Напомним, что о смерти Дениса Киреева стало известно днём 5 марта. Как рассказали в Верховной раде, Служба безопасности Украины заподозрила члена украинской делегации в госизмене, в результате сотрудники СБУ ликвидировали Киреева при задержании. По мнению вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, убийство переговорщика доказывает необходимость денацификации Украины. Он считает, что последние восемь лет в стране происходило "планомерное запугивание всех сторонников нормализации отношений с Россией". А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что убийство Дениса Киреева не связано с его работой в киевской делегации на первых переговорах с Россией.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ