Новак заявил, что Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе
Вице-премьер отметил, что на протяжении многих десятилетий, несмотря ни на что, Москва всегда была надёжным партнёром.
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Россия обеспечивает 40% потребления газа странами Европы и всегда была надёжным партнёром, а компания "Газпром" полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам голубого топлива европейским потребителям. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак.
"Европа сегодня потребляет около 500 млрд кубических метров газа в год, 40% этого потребления обеспечивает Россия. На протяжении многих десятилетий, несмотря ни на что, Россия всегда была надёжным партнёром. И сегодня "Газпром" полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу", — сказал он журналистам.
Как уточнил Новак, поставки природного газа в Европу через Украину были увеличены до 109 миллионов кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 миллиардам кубов в год. По его словам, транзит через Незалежную исполняется на 100%. Кроме того, поставки идут через трубопроводы "Северный поток – 1", Ямал — Европа, "Турецкий поток" и "Голубой поток", добавил вице-премьер.
Ранее Лайф писал, что "Газпром" продолжает штатный транзит газа в Европу через Украину. Уточнялось, что поставки идут в полном соответствии с заявками европейских потребителей. Также "Газпром" подтвердил выполнение контрактов на поставку газа в Европу.
Кроме того, российская компания сообщала, что подача газа в Европу через Украину не останавливалась. Так, заявки на 4 марта составляли 109,5 миллиона кубических метров, 5 марта они остались на том же уровне. А 3 марта Украина временно запретила экспорт газа со своей территории из-за операции по защите Донбасса — "Операции Z", о которой объявил президент РФ Владимир Путин.