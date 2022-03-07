Новак заявил, что Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе

Россия обеспечивает 40% потребления газа странами Европы и всегда была надёжным партнёром, а компания "Газпром" полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам голубого топлива европейским потребителям. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак.

"Европа сегодня потребляет около 500 млрд кубических метров газа в год, 40% этого потребления обеспечивает Россия. На протяжении многих десятилетий, несмотря ни на что, Россия всегда была надёжным партнёром. И сегодня "Газпром" полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу", — сказал он журналистам.

Как уточнил Новак, поставки природного газа в Европу через Украину были увеличены до 109 миллионов кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 миллиардам кубов в год. По его словам, транзит через Незалежную исполняется на 100%. Кроме того, поставки идут через трубопроводы "Северный поток – 1", Ямал — Европа, "Турецкий поток" и "Голубой поток", добавил вице-премьер.