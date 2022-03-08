Путин объявил о новых выплатах семьям с невысоким доходом с детьми от 8 до 16 лет
Глава государства напомнил, что сегодня в стране уже предусмотрен ряд льгот для родителей.
Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта и объявил о новых выплатах семьям с детьми. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин поручил установить в России выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, которые воспитываются в семьях с невысокими доходами. Об этом он сообщил во время своей поздравительной речи, приуроченной к Международному женскому дню.
"Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну — для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнёт действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае", — сказал Путин.
Российский лидер напомнил, что сегодня в стране уже предусмотрены ежемесячные выплаты для беременных женщин, а также для семей с невысокими доходами, в которых воспитываются дети до семи лет включительно. Кроме того, помощь от государства получают родители, воспитывающие детей от восьми до 16 лет в одиночку, добавил президент.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса, а также военным, которые были ранены в ходе боевых действий.
ТАСС / Горшков Андрей