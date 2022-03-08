Макрон предрёк проблемы в Европе будущей зимой в случае, если РФ прекратит поставки газа
Также французский лидер отметил, что Франция не так сильно зависит от российского газа, но ЕС в целом ждут большие трудности.
Европа столкнётся с большими проблемами в случае, если Россия перестанет поставлять газ. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с избирателями в рамках его предвыборной кампании.
"Франция не так сильно зависит от российского газа. Но если Россия прекратит поставки газа — Европу будущей зимой ждут большие трудности", — предупредил французский лидер.
Ранее заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия обеспечивает 40% потребления газа странами Европы и всегда была надёжным партнёром. При этом, комментируя громкие заявления и обвинения со стороны Запада, он напомнил, что у России есть зеркальное право прекратить поставки газа по "Северному потоку – 1".
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