Как отметил Вигано, администрация Байдена, а также НАТО и Евросоюз хотят сохранить ситуацию явного дисбаланса и сделать невозможной любую попытку мирного урегулирования украинского кризиса.

Ватиканский дипломат и бывший апостольский нунций в США Карло Мария Вигано назвал незаконным вмешательство НАТО и Евросоюза в сложившуюся на Украине ситуацию и раскритиковал западный подход к цензуре, благодаря которому появилось большое количество фейков.

"Складывается впечатление, что администрация Байдена, а также в целом НАТО и Евросоюз намеренно хотят сохранить ситуацию явного дисбаланса и сделать невозможной любую попытку мирного урегулирования украинского кризиса", — заявил Вигано.