Ватиканский архиепископ Вигано назвал истинную цель Запада на Украине
Как отметил Вигано, администрация Байдена, а также НАТО и Евросоюз хотят сохранить ситуацию явного дисбаланса и сделать невозможной любую попытку мирного урегулирования украинского кризиса.
Ватиканский дипломат и бывший апостольский нунций в США Карло Мария Вигано назвал незаконным вмешательство НАТО и Евросоюза в сложившуюся на Украине ситуацию и раскритиковал западный подход к цензуре, благодаря которому появилось большое количество фейков.
"Складывается впечатление, что администрация Байдена, а также в целом НАТО и Евросоюз намеренно хотят сохранить ситуацию явного дисбаланса и сделать невозможной любую попытку мирного урегулирования украинского кризиса", — заявил Вигано.
Архиепископ обратил внимание на манипуляции крупных СМИ, чья позиция сегодня вторит основной стратегии Запада и представляется как единственно верная. Вигано также отметил стремление США и НАТО установить на Украине свои правила. По словам дипломата, в последнее время Киеву многое прощается — например, организация лабораторий под покровительством Пентагона, а также преследование русскоязычного населения и местной оппозиции.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а ряд стран объявили о введении санкций, в том числе Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие.
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