Ватиканский дипломат и бывший апостольский нунций в США Карло Мария Вигано назвал незаконным вмешательство НАТО и Евросоюза в сложившуюся на Украине ситуацию и раскритиковал западный подход к цензуре, благодаря которому появилось большое количество фейков.

"Складывается впечатление, что администрация Байдена, а также в целом НАТО и Евросоюз намеренно хотят сохранить ситуацию явного дисбаланса и сделать невозможной любую попытку мирного урегулирования украинского кризиса", — заявил Вигано.

Архиепископ обратил внимание на манипуляции крупных СМИ, чья позиция сегодня вторит основной стратегии Запада и представляется как единственно верная. Вигано также отметил стремление США и НАТО установить на Украине свои правила. По словам дипломата, в последнее время Киеву многое прощается — например, организация лабораторий под покровительством Пентагона, а также преследование русскоязычного населения и местной оппозиции.