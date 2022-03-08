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Опубликовано 7 марта 2022, 21:43

На Украине вновь захотели прямых переговоров Путина с Зеленским

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба пообещал упомянуть об этом на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев давно хочет прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы давно хотели разговора между президентом Украины и Владимиром Путиным, потому что мы все понимаем, что решения окончательные принимает именно он. Тем более сейчас, при нынешних обстоятельствах", — отметил дипломат.

Также Кулеба пообещал упомянуть об этом на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая должна состояться 10 марта в Турции.

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Ранее о предложении Владимиру Путину сесть за стол переговоров заявил и сам Владимир Зеленский. Украинский лидер заметил, что готов обсуждать с президентом РФ все вопросы, в том числе ДНР и ЛНР.

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Иван Косицын
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