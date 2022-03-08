На Украине вновь захотели прямых переговоров Путина с Зеленским

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев давно хочет прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы давно хотели разговора между президентом Украины и Владимиром Путиным, потому что мы все понимаем, что решения окончательные принимает именно он. Тем более сейчас, при нынешних обстоятельствах", — отметил дипломат.

Также Кулеба пообещал упомянуть об этом на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая должна состояться 10 марта в Турции.