На Украине вновь захотели прямых переговоров Путина с Зеленским
Министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба пообещал упомянуть об этом на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев давно хочет прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".
"Мы давно хотели разговора между президентом Украины и Владимиром Путиным, потому что мы все понимаем, что решения окончательные принимает именно он. Тем более сейчас, при нынешних обстоятельствах", — отметил дипломат.
Также Кулеба пообещал упомянуть об этом на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая должна состояться 10 марта в Турции.
Ранее о предложении Владимиру Путину сесть за стол переговоров заявил и сам Владимир Зеленский. Украинский лидер заметил, что готов обсуждать с президентом РФ все вопросы, в том числе ДНР и ЛНР.