Шольц отметил, что Германия поставила Украине только оборонительное вооружение

Однако канцлер не стал комментировать поставки, которые страна планирует осуществлять в будущем.

Германия поставила Украине только оборонительное вооружение. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на партийном мероприятии. При этом он отказался комментировать возможные дальнейшие поставки Киеву.

"Мы решили, что о конкретных деталях, исходя из соображений безопасности, не хотим сообщать слишком многое, речь идёт всегда об оборонительном вооружении, я считаю, что это очень важно уточнить", — сказал Шольц.