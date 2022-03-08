Шольц отметил, что Германия поставила Украине только оборонительное вооружение
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Однако канцлер не стал комментировать поставки, которые страна планирует осуществлять в будущем.
Германия поставила Украине только оборонительное вооружение. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на партийном мероприятии. При этом он отказался комментировать возможные дальнейшие поставки Киеву.
"Мы решили, что о конкретных деталях, исходя из соображений безопасности, не хотим сообщать слишком многое, речь идёт всегда об оборонительном вооружении, я считаю, что это очень важно уточнить", — сказал Шольц.
Как сообщал Лайф ранее, Олаф Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. По его словам, Германия и другие страны видят потенциальную опасность такого решения.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.