США обсуждают компенсацию странам, которые поделятся истребителями с Украиной
Там привели в пример Польшу, которая якобы пообещала поделиться самолётами, однако власти страны уже опровергли эту информацию.
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Американские власти рассматривают различные варианты компенсации странам, которые решат поделиться боевыми самолётами с Украиной, однако конкретных решений по этому вопросу ещё не было принято. Об этом сообщил представитель Пентагона.
"Я просто скажу вам, что администрация обсуждает, какие варианты есть для потенциальной компенсации странам, таким как Польша, которые хотят предоставить истребители МиГ-29 господину Зеленскому. Никаких решений мы не приняли, и потому это как запрягать телегу впереди лошади", — сказал он, общаясь с журналистами.
При этом, как сообщал Лайф, власти Польши уже опровергли информацию о возможных поставках Украине истребителей МиГ-29 и Су-25 взамен на американские F-16.