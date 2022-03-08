США обсуждают компенсацию странам, которые поделятся истребителями с Украиной

Американские власти рассматривают различные варианты компенсации странам, которые решат поделиться боевыми самолётами с Украиной, однако конкретных решений по этому вопросу ещё не было принято. Об этом сообщил представитель Пентагона.

"Я просто скажу вам, что администрация обсуждает, какие варианты есть для потенциальной компенсации странам, таким как Польша, которые хотят предоставить истребители МиГ-29 господину Зеленскому. Никаких решений мы не приняли, и потому это как запрягать телегу впереди лошади", — сказал он, общаясь с журналистами.