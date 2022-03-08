Балтфлот начал слежение за двумя эсминцами США в Балтийском море
Как сообщили в российском центре управления обороной, на борту кораблей находятся ракеты.
Два эсминца Военно-морских сил США зашли в акваторию Балтийского моря. На их борту установлено ракетное оружие, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
"Силы и средства Балтийского флота приступили к слежению за действиями эсминцев ВМС США с управляемым ракетным оружием "Дональд Кук" и "Форрест Шерман", зашедших в акваторию Балтийского моря", — говорится в сообщении.
В середине прошлого месяца сообщалось, что фрегаты Североатлантического альянса пытались вести радиоэлектронную разведку российских кораблей во время учений группировки ВМФ России в Средиземном море.