Балтфлот начал слежение за двумя эсминцами США в Балтийском море

Два эсминца Военно-морских сил США зашли в акваторию Балтийского моря. На их борту установлено ракетное оружие, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Балтийского флота приступили к слежению за действиями эсминцев ВМС США с управляемым ракетным оружием "Дональд Кук" и "Форрест Шерман", зашедших в акваторию Балтийского моря", — говорится в сообщении.