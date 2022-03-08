НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 23:10

Зеленский решил отозвать украинских миротворцев с международных операций обратно в страну

Как сообщается в указе главы государства, они будут участвовать "в защите суверенитета и территориальной целостности Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отозвал украинских миротворцев, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира, обратно в страну. Фото документа опубликовал телеграм-канал Верховной рады.

"Отозвать национальный контингент и национальный персонал, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, на Украину с целью их участия в защите суверенитета и территориальной целостности страны", — сказано в тексте указа.

При Минобороны Украины создано спецподразделение Интернационального легиона

При Минобороны Украины создано спецподразделение Интернационального легиона

Ранее украинские депутаты обратились к ООН и другим международным организациям с просьбой ввести на территорию страны контингент миротворцев. Кроме того, Киев попросил создать бесполётную зону, а также открыть "зелёные" коридоры для эвакуации и обеспечения гуманитарной помощи мирным жителям. В ООН уже отреагировали на призывы Киева ввести в страну миротворцев.

В рядах ВСУ заметили диверсантов из Грузинского легиона во главе с командиром Мамукой

В рядах ВСУ заметили диверсантов из Грузинского легиона во главе с командиром Мамукой

Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Обложка ©

Instagram / zelenskiy_official

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1