Зеленский решил отозвать украинских миротворцев с международных операций обратно в страну
Как сообщается в указе главы государства, они будут участвовать "в защите суверенитета и территориальной целостности Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отозвал украинских миротворцев, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира, обратно в страну. Фото документа опубликовал телеграм-канал Верховной рады.
"Отозвать национальный контингент и национальный персонал, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, на Украину с целью их участия в защите суверенитета и территориальной целостности страны", — сказано в тексте указа.
Ранее украинские депутаты обратились к ООН и другим международным организациям с просьбой ввести на территорию страны контингент миротворцев. Кроме того, Киев попросил создать бесполётную зону, а также открыть "зелёные" коридоры для эвакуации и обеспечения гуманитарной помощи мирным жителям. В ООН уже отреагировали на призывы Киева ввести в страну миротворцев.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Instagram / zelenskiy_official