Зеленский решил отозвать украинских миротворцев с международных операций обратно в страну

Как сообщается в указе главы государства, они будут участвовать "в защите суверенитета и территориальной целостности Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отозвал украинских миротворцев, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира, обратно в страну. Фото документа опубликовал телеграм-канал Верховной рады.

"Отозвать национальный контингент и национальный персонал, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, на Украину с целью их участия в защите суверенитета и территориальной целостности страны", — сказано в тексте указа.

Ранее украинские депутаты обратились к ООН и другим международным организациям с просьбой ввести на территорию страны контингент миротворцев. Кроме того, Киев попросил создать бесполётную зону, а также открыть "зелёные" коридоры для эвакуации и обеспечения гуманитарной помощи мирным жителям. В ООН уже отреагировали на призывы Киева ввести в страну миротворцев.