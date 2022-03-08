Небензя раскрыл причину растущего числа жертв радикалов среди мирных граждан на Украине

Во время заседания Совбеза ООН постпред России отметил, что количество погибших от рук радикально настроенных элементов растёт с каждым днём.

Число жертв радикалов среди мирных граждан на Украине растёт в том числе из-за массовой раздачи оружия населению. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. На заседании Совбеза организации дипломат особо отметил, что это происходит в первую очередь в Киеве.

"Приветствуем отражение опасного факта массового распространения на Украине лёгкого и стрелкового оружия, большая часть которого попадает в руки радикально настроенных элементов, в том числе намеренно освобождённых из заключения. Последствия такого поступка Зеленского уже налицо. Количество жертв среди мирного населения от рук радикалов растёт с каждым днём, в первую очередь в Киеве", — отметил Небензя.