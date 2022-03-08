Небензя раскрыл причину растущего числа жертв радикалов среди мирных граждан на Украине
Во время заседания Совбеза ООН постпред России отметил, что количество погибших от рук радикально настроенных элементов растёт с каждым днём.
Число жертв радикалов среди мирных граждан на Украине растёт в том числе из-за массовой раздачи оружия населению. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. На заседании Совбеза организации дипломат особо отметил, что это происходит в первую очередь в Киеве.
"Приветствуем отражение опасного факта массового распространения на Украине лёгкого и стрелкового оружия, большая часть которого попадает в руки радикально настроенных элементов, в том числе намеренно освобождённых из заключения. Последствия такого поступка Зеленского уже налицо. Количество жертв среди мирного населения от рук радикалов растёт с каждым днём, в первую очередь в Киеве", — отметил Небензя.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.