Криптобиржа Coinbase заблокировала более 25 тысяч кошельков россиян из-за санкций
Речь идёт только о тех лицах, которые попали под ограничения. При этом, если прямого доступа к личным данным нет, компания использует технологии блокчейн.
Крупнейшая американская криптовалютная биржа Coinbase заблокировала свыше 25 тысяч кошельков, связанных с российскими физическими или юридическими лицами. В заявлении компании говорится, что Coinbase соблюдает законодательство, поэтому сверяет данные аккаунтов с перечнем лиц, попавших под антироссийские санкции.
"Санкции играют жизненно важную роль в укреплении национальной безопасности и сдерживания неправомерной агрессии, и Coinbase полностью поддерживает эти усилия государственных органов... Мы принимаем меры, чтобы блокировать доступ субъектам, находящимся под санкциями", — указано в сообщении на сайте биржи.
В Coinbase уточнили, что при обработке поданной заявки на открытие счёта физическим и юридическим лицам нужно предоставлять информацию, включающую имя и страну проживания. Эти данные компания сверяет со списками лиц, попавших под рестрикции. При этом, если прямого доступа к личной информации нет, Coinbase использует технологии блокчейн для выявления счетов, принадлежащих лицам, находящимся под ограничениями. До этого представители Coinbase заявляли, что биржа не запрещает использование платформы тем гражданам России, кого нет в санкционных списках.
Ранее об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом проинформировали международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.
ТАСС / Zuma