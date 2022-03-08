Криптобиржа Coinbase заблокировала более 25 тысяч кошельков россиян из-за санкций

"Санкции играют жизненно важную роль в укреплении национальной безопасности и сдерживания неправомерной агрессии, и Coinbase полностью поддерживает эти усилия государственных органов... Мы принимаем меры, чтобы блокировать доступ субъектам, находящимся под санкциями", — указано в сообщении на сайте биржи.

В Coinbase уточнили, что при обработке поданной заявки на открытие счёта физическим и юридическим лицам нужно предоставлять информацию, включающую имя и страну проживания. Эти данные компания сверяет со списками лиц, попавших под рестрикции. При этом, если прямого доступа к личной информации нет, Coinbase использует технологии блокчейн для выявления счетов, принадлежащих лицам, находящимся под ограничениями. До этого представители Coinbase заявляли, что биржа не запрещает использование платформы тем гражданам России, кого нет в санкционных списках.