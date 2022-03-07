Врач Кутушов назвал привычку, разрушающую организм без алкоголя и курения

Отказ от завтрака может негативно сказаться на здоровье, даже если при этом человек не курит и не пьёт алкоголь. Об этом рассказал врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов в интервью "Доктору Питеру".

"Большой процент пациентов, у кого обнаружена желчнокаменная болезнь, на протяжении 5–8–10 лет не завтракали", — объяснил специалист.

Он уточнил, что именно утром система пищеварения работает наиболее эффективно, а вот к вечеру все процессы в организме замедляются. Лучше предпочесть плотный завтрак и лёгкий ужин, чем наоборот — плотно покушать перед сном и не поесть утром. Врач напомнил, что завтрак должен быть полноценным и состоять из жиров, белков, клетчатки и углеводов как источника энергии. А вот традиционные хлопья, булочки, бутерброды, каши и кофе на пустой желудок — не полезны.