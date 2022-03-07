Врач Кутушов назвал привычку, разрушающую организм без алкоголя и курения
По его словам, среди пациентов, которые страдают желчнокаменной болезнью, много тех, кто предпочитал убегать на работу, предварительно не поев.
Отказ от завтрака может негативно сказаться на здоровье, даже если при этом человек не курит и не пьёт алкоголь. Об этом рассказал врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов в интервью "Доктору Питеру".
"Большой процент пациентов, у кого обнаружена желчнокаменная болезнь, на протяжении 5–8–10 лет не завтракали", — объяснил специалист.
Он уточнил, что именно утром система пищеварения работает наиболее эффективно, а вот к вечеру все процессы в организме замедляются. Лучше предпочесть плотный завтрак и лёгкий ужин, чем наоборот — плотно покушать перед сном и не поесть утром. Врач напомнил, что завтрак должен быть полноценным и состоять из жиров, белков, клетчатки и углеводов как источника энергии. А вот традиционные хлопья, булочки, бутерброды, каши и кофе на пустой желудок — не полезны.
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