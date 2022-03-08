YouTube заблокировал каналы телеведущего Владимира Соловьёва

При попытке посмотреть видео с каналов, опубликованные на сторонних сайтах, появляется уведомление о том, что канал был удалён, в связи с чем недоступны и сами ролики. При этом Соловьёв отметил, что по-прежнему готов выйти в прямой эфир, "несмотря на войну, которую проекту объявили YouTube и Google", и пообещал дать подписчикам ссылку прямо перед трансляцией.