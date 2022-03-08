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8 марта, 01:02

YouTube заблокировал каналы телеведущего Владимира Соловьёва

Сам журналист отметил, что утром готов выйти в прямой эфир, "несмотря на войну, которую проекту объявили YouTube и Google".

Видеохостинг YouTube заблокировал основной и резервный каналы телеведущего Владимира Соловьёва. Об этом сообщил сам журналист.

"YouTube удалил основной и резервный каналы проекта Соловьёв Live", — написал телеведущий в своём телеграм-канале.

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При попытке посмотреть видео с каналов, опубликованные на сторонних сайтах, появляется уведомление о том, что канал был удалён, в связи с чем недоступны и сами ролики. При этом Соловьёв отметил, что по-прежнему готов выйти в прямой эфир, "несмотря на войну, которую проекту объявили YouTube и Google", и пообещал дать подписчикам ссылку прямо перед трансляцией.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал, чтобы Google ограничил доступ к фейковым новостям в контекстной рекламе. Ведомство предупредило владельцев интернет-ресурсов о штрафах за распространение ложной общественно значимой информации. Также Лайф писал, что Google приостанавливает на своих платформах монетизацию российских СМИ с государственным финансированием.

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Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Иван Косицын

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