Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности международной организации заявил, что односторонние санкции в отношении РФ на фоне событий на Украине, а также поставки в эту страну наступательных вооружений и отправка наёмников только способствуют обострению конфликта.

Цзюнь отметил, что экономические ограничения создают крайне серьёзные гуманитарные последствия, их влияние может негативно сказаться в том числе и на других странах. Поставки вооружений и отправка наёмников на Украину только ухудшают ситуацию, подытожил дипломат.

Как сообщалось, Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за необходимость строить европейскую безопасность вместе с Россией, а не против неё, и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Позже представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Вашингтон задуматься о том, кто на самом деле виноват в обострении ситуации на Украине. Пекин также выступил против отключения России от SWIFT и не присоединился к другим санкциям в адрес Москвы.