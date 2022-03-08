Иммунолог Гайсина рассказала, какие цветы не стоит дарить аллергикам

Мимозы, букеты с сильными запахами и подсолнухи лучше не дарить людям, которые склонны к аллергии, рассказала "Газете.Ru" аллерголог-иммунолог Юлия Гайсина.

Эксперт объяснила, что мимоза — это на самом деле акация, которая относится к деревьям. Поэтому людям с аллергией на цветение такой подарок едва ли понравится. По словам специалиста, у некоторых людей есть аллергия на цветение злаковых трав, поэтому лучше не покупать букеты, украшенные колосьями пшеницы и ржи. Гайсина пояснила, что цветы, которые входят в букет, должны быть выращены в искусственных условиях и не иметь сильного аромата. В качестве примера аллерголог назвала кустовые розы, орхидеи, гвоздики, эустомы и тюльпаны.

"Подсолнухи, которые очень полюбились в букетах, также лучше оставить для людей, которых не беспокоит поллиноз. Букеты, в составе которых красуются цветы с сильными запахами, лучше не дарить людям с аллергией, так как резкие сильные запахи могут быть триггером развития приступа бронхиальной астмы", — предупредила Гайсина.

Иммунолог также перечислила признаки аллергии на цветы: чихание, насморк, покраснение глаз, чувство песка в глазах, зуд в полости носа и глаз. А при ухудшении состояния, продолжила она, не исключено развитие бронхиальной астмы, для которой характерны приступы удушья, кашель, одышка и свистящее дыхание.