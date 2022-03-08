Боррель надеется, что ЕС не придётся полностью отказаться от российского газа

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что Евросоюзу не нужно будет полностью прекращать импорт нефти и газа из России в случае ухудшения ситуации на Украине. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

"Надеюсь, что нет", — сказал Боррель, отвечая на вопрос о возможном прекращении поставок энергоресурсов из России при обострении ситуации в Незалежной.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Европа пока не может отказаться от российского голубого топлива. Он напомнил, что на Россию приходится 40% всех поставок газа в европейские страны, поэтому этот объём "нельзя заменить за одну ночь".