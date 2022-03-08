Боррель надеется, что ЕС не придётся полностью отказаться от российского газа
Как уточнил глава европейской дипломатии, из России сейчас поступает 40% европейского импорта голубого топлива.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Обложка © ТАСС / EPA / JOHANNA GERON / POOL
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что Евросоюзу не нужно будет полностью прекращать импорт нефти и газа из России в случае ухудшения ситуации на Украине. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
"Надеюсь, что нет", — сказал Боррель, отвечая на вопрос о возможном прекращении поставок энергоресурсов из России при обострении ситуации в Незалежной.
Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Европа пока не может отказаться от российского голубого топлива. Он напомнил, что на Россию приходится 40% всех поставок газа в европейские страны, поэтому этот объём "нельзя заменить за одну ночь".
Касаясь вопроса о введённых Евросоюзом санкций против РФ, Боррель заметил, что они "очень эффективны" и "пока необходимы". По его словам, самые жёсткие рестрикции связаны с заморозкой почти половины резервов Центробанка. Однако он уточнил, что "санкции сами по себе не являются политикой".
Ранее Боррель уже признавал, что страны Евросоюза зависят от российского газа. Глава евродипломатии уверен, что от этой зависимости следует избавляться, но осуществить это в один миг невозможно. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о невозможности отказаться от нефти и газа из РФ в одночасье.