Биолог Михасенок перечислила овощи и зелень, которые можно вырастить в квартире

На домашнем подоконнике можно вырастить салаты, микрозелень и некоторые сорта огурцов и помидоров. Об этом рассказала биолог, председатель клуба садоводов "Сеньор-помидор" Галина Михасенок.

"Если нет сада, можно выращивать лук на зелень. Лук-репку намочить и посадить аккуратно. Кресс-салат можно посадить, огурчики теневыносливые, есть специальные сорта, которые можно выращивать на подоконнике. Томаты посеять на рассаду тоже. Они невысокие, есть сорта, которые можно подобрать", — сказала Михасенок в беседе с Ura.ru.