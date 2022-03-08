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8 марта, 02:13

Биолог Михасенок перечислила овощи и зелень, которые можно вырастить в квартире

Специалист отметила, что для выращивания в домашних условиях необходимо иметь определённую подсветку.

<p>Обложка © Pixabay</p>

Обложка © Pixabay

На домашнем подоконнике можно вырастить салаты, микрозелень и некоторые сорта огурцов и помидоров. Об этом рассказала биолог, председатель клуба садоводов "Сеньор-помидор" Галина Михасенок.

"Если нет сада, можно выращивать лук на зелень. Лук-репку намочить и посадить аккуратно. Кресс-салат можно посадить, огурчики теневыносливые, есть специальные сорта, которые можно выращивать на подоконнике. Томаты посеять на рассаду тоже. Они невысокие, есть сорта, которые можно подобрать", — сказала Михасенок в беседе с Ura.ru.

Садовод рассказала, как вырастить арбуз в домашних условиях

Садовод рассказала, как вырастить арбуз в домашних условиях

Биолог добавила, что для выращивания овощей и зелени в домашних условиях необходимо иметь специальную подсветку. Также, по словам специалиста, можно выращивать проростки разных культур, которые из-за содержащихся в них витаминов и микроэлементов являются полезной добавкой к пище.

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Юлия Коновалова

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