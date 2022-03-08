Российских, белорусских и казахстанских хоккеистов эвакуировали из Херсона в Севастополь

Многие спортсмены, выступающие по контракту за украинский клуб "Днепр", выехали вместе с семьями. Всех их поселили в гостинице.

Российские, белорусские и казахстанские хоккеисты, играющие в украинском клубе "Днепр", были эвакуированы из Херсона и уже прибыли в Севастополь. Спортсмены выехали вместе с семьями, всего в Крым было доставлено более 20 человек, среди них есть дети.

"[К губернатору Челябинской области Алексею Текслеру] обратились челябинские спортсмены, там их трое играли. Остальных [эвакуированных] забрали уже заодно. Из Казахстана есть ребята, из Белоруссии… Всех легионеров, кто играл там, собрали. И ещё пожилую семью, которая там застряла", — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в беседе с ТАСС.

Он также добавил, что выезд с территории Украины был бы невозможен без поддержки Черноморского флота. Всем эвакуированным были предоставлены номера в гостинице. Сами же спортсмены рассказали, что после начала военной спецоперации РФ по защите Донбасса им советовали не покидать квартиры, поэтому за продуктами они решились выйти лишь спустя несколько суток. При этом некоторые хоккеисты находились на Украине с семьями, в том числе и с детьми. Супруга одного из хоккеистов рассказала, что опасалась за свою семью, поскольку соседка знала, что они россияне.

"Боялись, что нас сдадут. Мы не спали 12 дней примерно, потому что каждую ночь слышали взрывы. Жили в кладовке, где не было окон, следуя инструкциям. В бункер мы не ходили, потому что там проверяли паспорта украинские", — подчеркнула она.