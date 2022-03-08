В ООН поступили данные об избиениях на Украине людей с пророссийскими взглядами

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило данные об избиениях на контролируемых Правительством Украины территориях людей, заподозренных в пророссийских взглядах. Об этом заявила глава УВКПЧ ООН Мишель Бачелет.

"Мы также получили сообщения об избиениях людей, считающихся пророссийскими, на территориях, контролируемых правительством. Я повторяю свой настоятельный призыв к мирному прекращению военных действий", — сказала она во время выступления на 49-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.