В ООН поступили данные об избиениях на Украине людей с пророссийскими взглядами
В организации призвали все стороны принять меры, чтобы мирные граждане смогли безопасно покинуть затронутые конфликтом районы.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило данные об избиениях на контролируемых Правительством Украины территориях людей, заподозренных в пророссийских взглядах. Об этом заявила глава УВКПЧ ООН Мишель Бачелет.
"Мы также получили сообщения об избиениях людей, считающихся пророссийскими, на территориях, контролируемых правительством. Я повторяю свой настоятельный призыв к мирному прекращению военных действий", — сказала она во время выступления на 49-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
По словам Бачелет, управление также получило данные о "произвольных задержаниях проукраинских активистов" в районах на востоке Украины, над которыми Киев потерял контроль. Она также отметила, что серьёзно озабочена положением населения, которое оказалось в "ловушке из-за боёв". Бачелет призвала все стороны предпринять эффективные действия, чтобы дать мирным людям безопасно покинуть затронутые конфликтом районы.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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