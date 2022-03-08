В ООН поступили данные об избиениях на Украине людей с пророссийскими взглядами

В организации призвали все стороны принять меры, чтобы мирные граждане смогли безопасно покинуть затронутые конфликтом районы.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило данные об избиениях на контролируемых Правительством Украины территориях людей, заподозренных в пророссийских взглядах. Об этом заявила глава УВКПЧ ООН Мишель Бачелет.

"Мы также получили сообщения об избиениях людей, считающихся пророссийскими, на территориях, контролируемых правительством. Я повторяю свой настоятельный призыв к мирному прекращению военных действий", — сказала она во время выступления на 49-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.