Минобороны РФ: Открыты гумкоридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя
Режим тишины в этих регионах вводится с 10:00 по московскому времени. Такая мера необходима для эвакуации мирных граждан.
Российская сторона открыла гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.
"В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населённых пунктов сегодня с 10:00 московского времени вводится режим тишины и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя", — сказал он.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Эрик Романенко