Минобороны РФ: Открыты гумкоридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя

Режим тишины в этих регионах вводится с 10:00 по московскому времени. Такая мера необходима для эвакуации мирных граждан.

Российская сторона открыла гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.