Минобороны РФ: Открыты гумкоридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя

Российская сторона открыла гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

"В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населённых пунктов сегодня с 10:00 московского времени вводится режим тишины и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя", — сказал он.