Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам из ДНР, ЛНР и Украины
В частности, им будет доступна вакцинация и лекарства по рецептам врачей, а также специализированная и высокотехнологичная помощь. По оценкам Минздрава, число таких людей может достигнуть 150 тысяч.
Беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины в России будет оказана бесплатная медицинская помощь. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Они смогут рассчитывать на бесплатное оказание первичной медико-санитарной помощи, вакцинацию и получение лекарств по рецептам врачей. Также им будут оказывать бесплатную специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь, если она является неотложной", — сказано на сайте Правительства РФ.
Согласно оценке Минздрава, число эвакуированных граждан, которые смогут обратиться за медпомощью, может достигнуть 150 тысяч человек.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.