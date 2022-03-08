Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам из ДНР, ЛНР и Украины

В частности, им будет доступна вакцинация и лекарства по рецептам врачей, а также специализированная и высокотехнологичная помощь. По оценкам Минздрава, число таких людей может достигнуть 150 тысяч.

Беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины в России будет оказана бесплатная медицинская помощь. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Они смогут рассчитывать на бесплатное оказание первичной медико-санитарной помощи, вакцинацию и получение лекарств по рецептам врачей. Также им будут оказывать бесплатную специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь, если она является неотложной", — сказано на сайте Правительства РФ.