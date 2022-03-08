В Евросоюзе Белоруссию назвали "соагрессором" в конфликте на Украине

Происходящее на украинской территории — это вопиющее нарушение международного права и Устава ООН, считает ЕС. Конфликт оказывает воздействие на европейскую и мировую безопасность и стабильность.

Евросоюз назвал Белоруссию "соагрессором" в конфликте на Украине. Об этом сообщается в заявлении объединения, передаёт РИА "Новости".

"Резолюция Генассамблеи ООН от прошлой недели показала, что международное сообщество объединено против агрессивной войны России. Россия при участии режима Лукашенко в Белоруссии как соагрессора несёт полную ответственность за потери жизни, ранения и разрушения", — говорится в заявлении.

Европейский союз также считает, что происходящее в подконтрольной президенту Владимиру Зеленскому стране — это вопиющее нарушение международного права и Устава ООН. К тому же конфликт на Украине "подрывает европейскую и мировую безопасность и стабильность".