В Евросоюзе Белоруссию назвали "соагрессором" в конфликте на Украине
Происходящее на украинской территории — это вопиющее нарушение международного права и Устава ООН, считает ЕС. Конфликт оказывает воздействие на европейскую и мировую безопасность и стабильность.
Евросоюз назвал Белоруссию "соагрессором" в конфликте на Украине. Об этом сообщается в заявлении объединения, передаёт РИА "Новости".
"Резолюция Генассамблеи ООН от прошлой недели показала, что международное сообщество объединено против агрессивной войны России. Россия при участии режима Лукашенко в Белоруссии как соагрессора несёт полную ответственность за потери жизни, ранения и разрушения", — говорится в заявлении.
Европейский союз также считает, что происходящее в подконтрольной президенту Владимиру Зеленскому стране — это вопиющее нарушение международного права и Устава ООН. К тому же конфликт на Украине "подрывает европейскую и мировую безопасность и стабильность".
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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