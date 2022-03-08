Транзит газа через Украину сохраняется на максимуме обязательств "Газпрома"

Транзит газа из России через территорию Украины сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Незалежной уже больше недели. Об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

Заявки на прокачку газа на границе России и Украины на 8 марта составляют 109,5 миллиона кубометров. Накануне вечером "Газпром" выкупил мощности в объёме 290 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров, а утром 8 марта докупил мощности в том же объёме. По данным GSA Platform, компания сможет воспользоваться ими в течение суток, начиная с 8 утра вторника.

Также в Евросоюзе упала выработка ветрогенерации. Так, в понедельник она находилась на уровне 10,6% от общего объёма, тогда как на прошлой неделе составляла 22,24%.