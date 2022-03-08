Транзит газа через Украину сохраняется на максимуме обязательств "Газпрома"
Накануне вечером компания выкупила мощности в объёме 290 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 млн кубометров, а во вторник утром докупила мощности в том же объёме.
Транзит газа из России через территорию Украины сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Незалежной уже больше недели. Об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Заявки на прокачку газа на границе России и Украины на 8 марта составляют 109,5 миллиона кубометров. Накануне вечером "Газпром" выкупил мощности в объёме 290 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров, а утром 8 марта докупил мощности в том же объёме. По данным GSA Platform, компания сможет воспользоваться ими в течение суток, начиная с 8 утра вторника.
Также в Евросоюзе упала выработка ветрогенерации. Так, в понедельник она находилась на уровне 10,6% от общего объёма, тогда как на прошлой неделе составляла 22,24%.
Напомним, 5 марта российская компания сообщила, что подача газа в Европу через Украину не останавливалась. Так, заявки на 4 марта составляли 109,5 миллиона кубических метров. А 3 марта Украина временно запретила экспорт газа со своей территории из-за операции по защите Донбасса — "Операции Z", о которой объявил президент РФ Владимир Путин. В Минобороны России пояснили, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани предрёк катастрофу Евросоюзу при отказе от импорта газа из России. Во время принятия решений о санкциях Европа ведёт себя эмоционально, заметил он, добавив, что РФ в будущем восстановится и окрепнет в некоторых областях, которые были затронуты ограничениями.
Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко