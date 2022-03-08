Мединский: Россия надеется решить с Украиной вопросы по признанию Крыма, ЛНР и ДНР
Также помощник российского президента сообщил, что эвакуация граждан по гуманитарным коридорам 6 марта сорвалась из-за украинских военных, которых не контролирует Киев.
Россия надеется в ходе переговоров с Украиной прийти к общему решению вопросов признания Крыма, ДНР и ЛНР. Такое заявление после окончания третьего раунда переговоров с Киевом сделал глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в беседе с RT.
Он отметил, что не хочет комментировать заявления Украины во время переговоров и после них, поскольку обе стороны пришли к решению не предавать это огласке. Представители делегации от Киева ранее заявили, что признание Крыма частью РФ и независимости ДНР и ЛНР практически невозможно.
"На мой взгляд, между невозможно и практически невозможно большая разница. Оба вопроса имеют первостепенное значение для России, для россиян и, разумеется, для позиции нашей делегации. Надеюсь, рано или поздно мы найдём решение", — сказал Мединский.
Он также сообщил, что 6 марта РФ подготовила почти 400 автобусов, чтобы вывезти украинцев по гуманитарным коридорам. Однако никто не пришёл, эвакуация сорвалась из-за ВСУ на местах, неподконтрольных Киеву.
"Поэтому единственное, чем это можно объяснить, — это тем, что Правительство Украины не контролирует вооружённые силы в окружённых городах и в дальних областях страны. Другого объяснения этому я найти не могу", — добавил Мединский.
Первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий.
Twitter / Владимир Мединский