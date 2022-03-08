Мединский: Россия надеется решить с Украиной вопросы по признанию Крыма, ЛНР и ДНР

Также помощник российского президента сообщил, что эвакуация граждан по гуманитарным коридорам 6 марта сорвалась из-за украинских военных, которых не контролирует Киев.

Россия надеется в ходе переговоров с Украиной прийти к общему решению вопросов признания Крыма, ДНР и ЛНР. Такое заявление после окончания третьего раунда переговоров с Киевом сделал глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в беседе с RT.

Он отметил, что не хочет комментировать заявления Украины во время переговоров и после них, поскольку обе стороны пришли к решению не предавать это огласке. Представители делегации от Киева ранее заявили, что признание Крыма частью РФ и независимости ДНР и ЛНР практически невозможно.

"На мой взгляд, между невозможно и практически невозможно большая разница. Оба вопроса имеют первостепенное значение для России, для россиян и, разумеется, для позиции нашей делегации. Надеюсь, рано или поздно мы найдём решение", — сказал Мединский.

Он также сообщил, что 6 марта РФ подготовила почти 400 автобусов, чтобы вывезти украинцев по гуманитарным коридорам. Однако никто не пришёл, эвакуация сорвалась из-за ВСУ на местах, неподконтрольных Киеву.

"Поэтому единственное, чем это можно объяснить, — это тем, что Правительство Украины не контролирует вооружённые силы в окружённых городах и в дальних областях страны. Другого объяснения этому я найти не могу", — добавил Мединский.