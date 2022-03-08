Народная милиция ЛНР: С 5 по 8 марта были освобождены восемь населённых пунктов республики
Украинские силовики в ходе боёв потеряли 278 человек личного состава, 16 танков, 15 боевых машин пехоты и 35 единиц бронированной техники. Также войска ЛНР уничтожили 17 долговременных огневых точек.
В период с 5 по 8 марта силами Народной милиции ЛНР были освобождены восемь населённых пунктов Луганской Народной Республики, всего их число достигло 54. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"В ходе наступательных действий в период с 5 по 8 марта подразделениями народной милиции были освобождены восемь населённых пунктов республики. Всего под контроль перешло уже 54 населённых пункта, находившихся под украинской оккупацией", — говорится в заявлении.
Также утверждается, что Вооружённые силы Украины понесли "существенные потери": 278 человек личного состава, 16 танков, 15 боевых машин пехоты, 35 единиц боевой бронированной техники, 15 единиц автомобильного транспорта, 11 единиц беспилотных летательных аппаратов типа "крыло". Также народная милиция уничтожила 17 долговременных огневых точек и 30 огневых точек, оснащённых противотанковыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулемётами и гранатомётами различных систем.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Так, Евросоюз уже отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в "Официальном журнале ЕС", а также будет применяться к определённым категориям юридических лиц. Лайф следит за развитием событий.
Facebook / Генеральный штаб ВСУ