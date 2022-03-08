Народная милиция ЛНР: С 5 по 8 марта были освобождены восемь населённых пунктов республики

Украинские силовики в ходе боёв потеряли 278 человек личного состава, 16 танков, 15 боевых машин пехоты и 35 единиц бронированной техники. Также войска ЛНР уничтожили 17 долговременных огневых точек.

В период с 5 по 8 марта силами Народной милиции ЛНР были освобождены восемь населённых пунктов Луганской Народной Республики, всего их число достигло 54. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В ходе наступательных действий в период с 5 по 8 марта подразделениями народной милиции были освобождены восемь населённых пунктов республики. Всего под контроль перешло уже 54 населённых пункта, находившихся под украинской оккупацией", — говорится в заявлении.